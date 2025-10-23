Tikehau Capital anticipe une "collecte record" sur l'année 2025

Tikehau Capital TKOO.PA a annoncé jeudi anticiper un niveau de collecte record sur l’ensemble de l’année 2025, avec une collecte nette atteignant au moins 7,2 milliards d'euros "dans un environnement macroéconomique et géopolitique en constante évolution".

Dans un communiqué, le groupe indique avoir levé 5,2 milliards d'euros sur le neuf premiers mois de l'année, avec "les stratégies de crédit et de private equity, reflétant le positionnement solide de Tikehau Capital ainsi que sa capacité à s’adapter à l’évolution des besoins de ses clients".

Le gestionnaire a aussi annoncé avoir franchi le milliard d’euros de collecte nette cumulée en Corée du Sud auprès de 26 clients depuis l’ouverture de son bureau à Séoul en 2017.

En juillet, Tikehau Capital avait confirmé ses objectifs à horizon 2026 et disait anticiper une accélération de la rentabilité des métiers de gestion d'actifs au deuxième semestre.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)