Tikehau Capital: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 15:20









(Zonebourse.com) - Tikehau Capital indique avoir procédé à l'annulation de 1.145.144 actions auto-détenues, représentant 0,65% du capital social, des titres qui avait été rachetés dans le cadre de son programme de rachat d'actions.



Le capital social du groupe de gestion d'actifs alternatifs se trouve désormais divisé en 175.247.840 actions. À la suite de cette annulation, Tikehau Capital détient directement 2.769.046 de ses propres actions (soit 1,58% de son capital social).





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL 19,1800 EUR Euronext Paris -2,14%