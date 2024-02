Tikehau Capital affiche 42,8 milliards d'euros d’encours à fin décembre

(AOF) - Tikehau Capital a enregistré une collecte record de 6,5 milliards d'euros en 2023, dont 1,8 milliard d'euros au quatrième trimestre. Le spécialiste des investissements alternatifs a de plus dépassé son objectif en atteignant 42,8 milliards d'euros d’encours à fin décembre pour son activité de gestion d’actifs, soit une hausse de 13% sur 12 mois. Les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé 5,9 milliards d'euros l’année dernière, avec une accélération au second semestre. Les fonds de dette privée ont représenté les deux tiers du total de ces déploiements.

Les désinvestissements au sein de ses fonds fermés se sont élevés à 1,9 milliard d'euros en 2023, soit une progression de 5% sur un an, avec un niveau plus important de désinvestissements au second semestre. Les cessions ont été portées par la dette privée (51% du total), puis les actifs réels (26%) et enfin le private equity (24%).

Le groupe affichant un niveau de "dry powder" de 6,9 milliards d'euros en fin d'année, en hausse de 13% et "permettant aux fonds gérés par le "roupe de saisir des opportunités d'investissement attractives". Le "dry powder" était principalement localisé au sein des stratégies de dette privée du groupe, à hauteur de 2,7 milliards d'euros, soit 39% du total.

Au 31 décembre 2023, le portefeuille d'investissements de Tikehau Capital s'est élevé à 3,9 milliards d'euros contre 3,5 milliards d'euros au 31 décembre 2022.

Tikehau Capital publiera ses résultats 2023 le 6 mars avant l'ouverture de la Bourse.