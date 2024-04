Tikehau Capital a collecté 1,5 milliard d’euros au premier trimestre 2024

Tikehau Capital a réalisé une collecte nette qu’il qualifie de record pour un premier trimestre, atteignant 1,5 milliard d’euros sur les trois premiers mois de 2024, soit une croissance de 23% comparé au premier trimestre 2023. Les encours de l’activité de gestion d’actifs ont atteint 44,1 milliards d’euros au 31 mars 2024, soit une hausse de 13% au cours des douze derniers mois, représentant un taux de croissance annuel moyen de 25% depuis 2016. Le groupe fêtera ses 20 ans cette année.

« Le groupe est confiant dans sa trajectoire de croissance et confirme être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à horizon 2026 », ajoute le communiqué. En mars 2022, le groupe avait indiquer viser plus de 65 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici 2026.

Les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé environ 900 millions d’euros au premier trimestre, portés principalement par les stratégies de «rendement» du groupe. Les fonds de dette privée ont représenté 61% du total de ces déploiements, portés par la plateforme de CLO (collaterized loan obligations) du groupe en Europe et aux États-Unis, ainsi que les stratégies de Direct Lending. Tikehau Capital a notamment soutenu Andera Partners avec un financement unitranche de 68 millions dans l’acquisition de la société d’intérim Mistertemp’.

Les déploiements au sein des stratégies d’actifs réels du groupe ont représenté 29% du total des investissements au cours du premier trimestre et ont notamment été marqués par l’acquisition dans le cadre d’une opération club-deal d’un centre commercial dans le Nord de Paris avec Klépierre et des co-investisseurs institutionnels.

Au 31 mars 2024, le groupe disposait d’un niveau de dry powder (capitaux disponibles non déployés) de 6,7 milliards d’euros.

Réjane Reibaud