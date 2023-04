Tikehau a collecté 1,2 milliard d’euros au premier trimestre 2023

- Tikehau a fait état ce 20 avril d’encours sous gestion de 38,9 milliards d’euros à fin mars 2023. La collecte s’est élevée à 1,2 milliard, les désinvestissements à environ 400 millions d’euros et le déploiement des fonds à 1,3 milliard.Dans son communiqué, la société de gestion cotée en Bourse prévient que «les incertitudes générées par l’environnement macroéconomique et géopolitique actuel peuvent se traduire par un allongement du processus de décision de la part des clients-investisseurs institutionnels» A lire aussi: Tikehau accueille un nouvel actionnaire et confirme ses ambitions Les stratégies de dette privée ont été les principales contributrices à la collecte nette du premier trimestre, avec 600 millions d’euros levés, suivies par les stratégies d’actifs réels et de private equity, qui ont réalisé une collecte nette de 500 millions et 100 millions respectivement au cours du trimestre.Sur la somme dédiée aux déploiements, environ 76% soit 1 milliard l’ont été dans l’activité de dette privée, 200 millions en stratégies d’actifs réels (dont l’acquisition d’un hôtel au centre de Paris pour 120 millions), et 100 millions en private equity. En private equity, les déploiements ont eu lieu essentiellement dans les secteurs de cybersécurité, d’aérospatiale et les situations spéciales. Tikehau indique ainsi que le premier investissement du troisième millésime de la stratégie de situations spéciales du groupe, qui a structuré un financement mezzanine de 35 millions d’euros pour soutenir Stirling Square dans l’acquisition de Tapi, une société italienne positionnée dans le domaine de l’emballage spécialisé. A lire aussi: La mise en Bourse d’EuroGroup, jackpot pour Tikehau Tikehau précise disposer au 31 mars 2023, de 5,8 milliards d’euros de dry powder (contre 6,1 milliards au 31 décembre 2022). Il compte lancer au cours des trimestres à venir le prochain millésime de sa stratégie de private equity dédiée à la décarbonation.

Réjane Reibaud