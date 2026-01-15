Tiger Global perd une affaire fiscale indienne historique concernant l'accord avec Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'affaire indienne est considérée comme un précédent pour les investisseurs mondiaux

*

Tiger Global était en conflit avec l'Inde au sujet de l'accord

*

La Cour déclare que l'accord a été conçu comme un "arrangement d'évasion fiscale"

(Ajout de la réaction des avocats et du contexte des paragraphes 6 à 8) par Arpan Chaturvedi et Aditya Kalra

La plus haute juridiction indienne a jugé que la vente par Tiger Global de sa participation de 1,6 milliard de dollars dans la société indienne de commerce électronique Flipkart à Walmart WMT.O était soumise à l'impôt, donnant ainsi gain de cause à New Delhi dans une décision historique qui influencera les futures transactions transfrontalières.

Suivi de près par les investisseurs étrangers, le litige porte sur la manière dont la société d'investissement américaine a utilisé la convention fiscale entre l'Inde et Maurice pour demander des exonérations fiscales et sur les objections farouches des autorités indiennes à cet égard.

Le jugement établira un précédent sur la manière dont l'Inde - le pays le plus peuplé du monde et un marché de consommation en pleine expansion - applique les principes fiscaux et interprète les conventions fiscales internationales.

Tiger Global était engagé dans un bras de fer juridique avec les autorités fiscales indiennes au sujet de la vente de parts à Walmart en 2018 par ses entités basées à l'île Maurice. Cette transaction faisait partie de l'acquisition de Flipkart par le géant américain du commerce de détail Walmart pour un montant de 16 milliards de dollars.

UN JUGE QUALIFIE L'OPÉRATION D'"ÉVASION FISCALE INADMISSIBLE"

Le juge de la Cour suprême, R. Mahadevan, a déclaré que la transaction de Tiger Global avait été conçue comme un "accord d'évitement fiscal inadmissible". Il a ajouté que Tiger Global ne pouvait donc pas prétendre à une exonération d'impôt sur les bénéfices tirés de la vente de sa participation.

Le montant exact de l'impôt et des pénalités dus par Tiger Global, qui dépendra du montant des bénéfices réalisés grâce à la transaction, n'a pas été précisé dans l'immédiat.

Tiger Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la décision. La société peut demander à la Cour suprême de réexaminer son verdict, mais ces demandes ont généralement un faible taux de réussite.

"Cette décision marque un tournant dans le paradigme fiscal indien", a déclaré Tarun Jain, avocat spécialisé dans la fiscalité à la Cour suprême.

Selon lui, "il incombera aux contribuables de démontrer qu'ils ne s'engagent que dans des transactions authentiques et de bonne foi, qui ne sont pas motivées par des considérations fiscales".

TIGER GLOBAL A RÉCLAMÉ UNE EXONÉRATION FISCALE EN VERTU D'UN TRAITÉ

"Il s'agit d'un jugement qui est désormais suivi dans le monde entier, et pas seulement au niveau national", a déclaré N. Venkataraman, le principal avocat du gouvernement indien, lors du procès qui a suivi la décision.

Tiger Global avait fait valoir que les bénéfices tirés de la participation qu'elle avait vendue - 17 % de Flipkart, selon les médias locaux - étaient exonérés d'impôts en vertu de la convention fiscale entre l'Inde et l'île Maurice.

Les autorités fiscales indiennes ont toutefois déclaré que les unités mauriciennes de Tiger Global servaient simplement d'intermédiaire pour la société mère américaine et qu'elles avaient abusivement utilisé la convention pour éviter de payer des impôts. Tiger Global a nié cette affirmation.

La Cour suprême est saisie de l'affaire depuis janvier 2025, les autorités fiscales indiennes ayant contesté une décision antérieure de la Haute Cour de Delhi en faveur de Tiger Global, qui n'avait constaté aucun acte répréhensible.

La Cour suprême a annulé cette décision jeudi, déclarant que "l'imposition d'un revenu provenant de son propre pays est un droit souverain inhérent à ce pays".

Walmart est en concurrence avec Amazon AMZN.O sur le marché florissant du commerce électronique en Inde, où les achats en ligne ont connu un véritable essor ces dernières années. Walmart n'a pas commenté l'affaire auparavant.