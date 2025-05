Thyssenkrupp: signe un partenariat stratégique avec Uniper information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp Uhde et Uniper ont signé un partenariat stratégique pour créer une technologie dans le domaine de l'hydrogène: un craqueur d'ammoniac à grande échelle.



'Dans un craqueur d'ammoniac, l'ammoniac est décomposé catalytiquement en ses composants, l'hydrogène et l'azote, à haute température, et de l'hydrogène pur est ensuite produit dans un processus de purification' explique le groupe.



L'objectif du partenariat est de convertir l'ammoniac importé en hydrogène à l'échelle industrielle et de le mettre à la disposition d'un large éventail d'industries telles que l'énergie, l'acier et les produits chimiques.



Une usine de démonstration d'une capacité de 28 tonnes d'ammoniac par jour sera construite sur le site d'Uniper à Gelsenkirchen-Scholven en Allemagne. L'usine sera l'une des premières du genre au monde et servira de base au terminal d'importation d'hydrogène prévu à Wilhelmshaven, dans le nord-ouest de l'Allemagne.



Nadja Håkansson, PDG de thyssenkrupp Uhde a déclaré : ' Cette capacité conjointe garantit que l'usine de craquage est optimisée non seulement pour les performances et l'efficacité, mais aussi pour la sécurité, la fiabilité à long terme et le coût total du cycle de vie'.





