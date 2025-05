thyssenkrupp: poursuit sa transformation stratégique information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration présentera son nouveau plan d'organisation avant la fin de l'exercice en cours.



Le groupe souhaite séparer progressivement tous les secteurs d'activité et de les ouvrir à l'investissement de tiers.



Avec la scission d'une participation minoritaire dans thyssenkrupp Marine Systems et le projet de coentreprise 50/50 entre thyssenkrupp Steel Europe et EPG, des étapes importantes ont déjà été franchies.



Dans les années à venir, les segments Materials Services et Automotive Technology doivent également devenir indépendants. Le nouveau segment Decarbon Technologies est également appelé à devenir indépendant à l'avenir.



' L'indépendance future de nos segments actuels, avec l'avantage de leur propre accès aux marchés des capitaux et de la possibilité d'investissements de tiers, augmentera leur flexibilité entrepreneuriale, renforcera leurs plans d'investissement et leur responsabilité en matière de bénéfices, et améliorera la transparence pour les investisseurs ', a déclaré Miguel López, DG de thyssenkrupp.





