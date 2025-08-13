thyssenkrupp nucera: trimestriels inférieurs aux attentes, mais prévisions annuelles confirmées
Le fabricant allemand d'équipements pour le secteur de l'hydrogène a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en baisse de 22% à 184 millions au titre du troisième trimestre de son exercice décalé 2024/2025, là où les analystes attendaient 195 millions.
Son résultat avait intérêts et impôts (Ebit) s'est établi à l'équilibre, à comparer avec un profit de deux millions d'euros, tandis que le résultat issu des activités poursuivies - l'équivalent d'un résultat net - ressort en perte de deux millions d'euros, alors que le marché espérait un profit de cinq millions d'euros.
Autre motif de déception, le carnet de commandes s'est contracté à 700 millions d'euros à la fin juin, contre 1,3 milliard d'euros un an plus tôt.
Dans une note de réaction diffusée dans la matinée, les analystes d'AllInvest rappellent que l'entreprise évolue 'dans un environnement de marché en perte de vitesse avec de multiples reports de projets'.
Pour l'ensemble de l'exercice 2024/2025, qui se clôturera fin septembre, nucera dit tabler sur un chiffre d'affaires entre 850 et 920 millions d'euros, contre 862 millions sur l'exercice précédent, ainsi que sur un Ebit consolidé allant de -7 à +7 millions d'euros, à comparer avec une perte de 14 millions sur l'exercice précédent.
A la Bourse de Francfort, le titre avançait de 0,7% mercredi dans les premiers échanges, là où le marché allemand progressait de 0,2%.
