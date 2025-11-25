 Aller au contenu principal
Thyssenkrupp Nucera : perspectives sombres pour l'exercice 2025/2026
information fournie par AOF 25/11/2025 à 16:37

(AOF) - Thyssenkrupp Nucera dévisse de 7,99%, à 7,48 euros, à la Bourse de Francfort, après avoir dévoilé hier des résultats préliminaires mitigés sur l'exercice 2024/2025 et des prévisions décevantes pour l'exercice 2025/2026. Le fournisseur allemand de technologie d'électrolyse renoue avec la rentabilité en 2024/2025, avec un bénéfice d’exploitation qui s'élève à 2 millions d'euros, contre une perte de 14 millions d'euros il y a un an. Il se situe dans la moitié supérieure de sa fourchette de prévision : entre -7 millions d'euros et 7 millions d'euros.

En revanche, le chiffre d'affaires devrait atteindre les 845 millions d'euros, soit un repli de près de 2%. Il se situerait bien en dessous de son objectif fixé : entre 850 et 920 millions d'euros. Il serait alors en baisse par rapport à l'exercice 2023/2024 : 862 millions d'euros.

En outre, les entrées de commandes au cours de cet exercice écoulé devraient s'élever à 348 millions d'euros, contre 636 millions d'euros un an auparavant.

Sans donner de détails, l'entreprise allemande indique aussi qu'elle a généré un flux de trésorerie disponible positif et continue de se financer à partir de ses activités opérationnelles.

Côté perspectives, Thyssenkrupp Nucera prévoit une chute de ses ventes et de son Ebit pour l'exercice 2025/2026. Le chiffre d'affaires devrait être compris entre 500 et 600 millions d'euros, soit une fourchette très inférieure par rapport au consensus de LSEG : 757 millions d'euros

L'Ebit est attendu entre -30 millions et 0 million d'euros. LSEG l'anticipait à 9,3 millions d'euros.

"La situation sur le marché de l'hydrogène vert est devenue encore plus difficile au cours de l'exercice écoulé. La retenue dans les décisions d'investissement finales se poursuit. De plus, l'environnement économique mondial s'est détérioré. Pour surmonter cette phase, nous avons pris des mesures proactives qui permettront de réduire la couverture des coûts plus faible liée à la baisse des ventes et l'impact sur l'Ebit", a expliqué le Dr Werner Ponikwar, PDG de Thyssenkrupp Nucera.

Le spécialiste de l'électrolyse présentera ses résultats annuels de cet exercice 2024/2025 le 17 décembre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

