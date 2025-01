thyssenkrupp nucera: le mandat du DG prolongé de cinq ans information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 12:28









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera a annoncé mardi que son conseil de surveillance avait décidé de prolonger de cinq années supplémentaires, soit jusqu'en juillet 2030, le mandat du directeur général actuel Werner Ponikwar.



Le groupe allemand, spécialisé dans la conception d'électrolyseurs, indique par ailleurs avoir nommé Stefan Hahn au poste de directeur financier, un poste que le cadre endossera à partir du 1er mars en remplacement d'Arno Pfannschmidt, frappé par la limite d'âge fixée à 65 ans.



Le directeur technologique Fulvio Federico ayant informé le conseil de sa décision de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles, thyssenkrupp nucera indique en outre s'être lancé dans la recherche de son successeur.



Suite à ces annonces, le titre progressait de plus de 1% mardi à la Bourse de Francfort, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,8% pour le marché boursier allemand.





