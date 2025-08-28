 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
thyssenkrupp nucera: désigné fournisseur privilégié pour un projet de fer vert en Australie
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 12:22

(Zonebourse.com) - thyssenkrupp nucera a annoncé jeudi que l'australien Progressive Green Solutions (PGS) l'avait choisi en tant que fournisseur privilégié pour la fourniture d'un électrolyseur de 1,4 GW destiné à son projet pilote de production de fer vert, situé à l'ouest du pays.

Le spécialiste allemand de l'hydrogène explique que ce site sera destiné à la production de quelque sept millions de tonnes de pellets de fer vert par an, dont la moitié sera transformée en 2,5 millions de tonnes de fer compressé (HBI) dans la région du Mid West en Australie-Occidentale, près de la ville de Geraldton.

L'usine fonctionnera à l'énergie renouvelable, utilisant de l'hydrogène vert et le minerai de fer local, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90% par rapport à la production d'acier traditionnelle.

Ce projet à grande échelle - appelée à faire de la région un centre mondial de production de fer vert - s'est donné comme objectif de livrer ses premières exportations en 2029.

Valeurs associées

THYSSENKR N
9,285 EUR XETRA +3,17%
0 commentaire

