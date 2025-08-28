thyssenkrupp nucera: désigné fournisseur privilégié pour un projet de fer vert en Australie
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 12:22
Le spécialiste allemand de l'hydrogène explique que ce site sera destiné à la production de quelque sept millions de tonnes de pellets de fer vert par an, dont la moitié sera transformée en 2,5 millions de tonnes de fer compressé (HBI) dans la région du Mid West en Australie-Occidentale, près de la ville de Geraldton.
L'usine fonctionnera à l'énergie renouvelable, utilisant de l'hydrogène vert et le minerai de fer local, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90% par rapport à la production d'acier traditionnelle.
Ce projet à grande échelle - appelée à faire de la région un centre mondial de production de fer vert - s'est donné comme objectif de livrer ses premières exportations en 2029.
Valeurs associées
|9,285 EUR
|XETRA
|+3,17%
