Thyssenkrupp dit avoir reçu le feu vert de la CE pour la vente de ses ascenseurs

FRANCFORT, 18 juin (Reuters) - Thyssenkrupp TKAG.DE a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la Commission europénne pour la cession de sa division d'ascenseurs à un consortium d'investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L'opération, d'un montant estimé à 17,2 milliards d'euros, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand. (Christoph Steitz; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -2.04%