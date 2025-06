thyssenkrupp: contrat 'majeur' dans la défense en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel allemand thyssenkrupp a annoncé vendredi avoir décroché un contrat 'majeur' de 800 millions d'euros sur dix ans portant sur la modernisation de six sous-marins appartenant à l'armée de mer allemande.



L'accord prévoit la remise à jour des systèmes essentiels à bord des navires, en particulier le système de navigation ainsi que le système de commandement et de contrôle des armes afin de garantir leur bon fonctionnement sur le long terme.



Il inclut également des services de maintenance.



Dans un communiqué, thyssenkrupp souligne qu'il s'agit l'un des plus gros contrats jamais signés par sa filiale navale TKMS, qui avait récemment obtenu de l'Allemagne un contrat portant sur la fabrication de quatre nouveaux sous-marins 212CD.



Avec un carnet de commandes record de 18 milliards d'euros, TKMS indique que sa production est assurée jusque dans les années 2040, tout comme les emplois de ses salariés.



Cette annonce intervient alors que le budget allemand, présenté cette semaine, prévoit une hausse progressive des dépenses de défense jusqu'à 3,5% du PIB en 2029, soit en moyenne de 160 milliards par an, contre 2,4% du PIB en 2025.



A la Bourse de Francfort, l'action thyssenkrupp évoluait peu (+0,3%) après cette annonce, mais affiche un gain de plus de 128% cette année.





