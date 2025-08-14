 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ThyssenKrupp: abaissement des objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 09:18

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, ThyssenKrupp fait part d'un abaissement de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, 'sur la base d'une faible demande inchangée et d'une persistance de bas niveaux de prix'.

Ainsi, il anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel en baisse de 5 à 7% (et non plus stable ou en repli de 3%) et sur cette base, s'attend maintenant à un EBIT ajusté au bas de sa fourchette-cible allant de 600 millions à un milliard d'euros.

Sur son troisième trimestre 2024-25, le groupe industriel allemand revendique pourtant un EBIT ajusté en petite hausse de 4% à 155 millions d'euros, expliquant que son 'programme de performance APEX produit des effets positifs'.

S'il a vu son chiffre d'affaires trimestriel se contracter de neuf à 8,2 milliards d'euros d'une année sur l'autre, ThyssenKrupp revendique une progression de 21% de ses prises de commandes à 10,1 milliards, tirées par les systèmes marins.

Valeurs associées

THYSSENKRUPP
9,0240 EUR XETRA -7,22%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

A lire aussi

  • Un billet de livre sterling dans cette illustration
    GB: L'économie ralentit moins vite que prévu au T2
    information fournie par Reuters 14.08.2025 10:16 

    L'économie britannique a ralenti moins vite que prévu au deuxième trimestre 2025 après un début d'année vigoureux, malgré le choc provoqué par les droits de douane américains et l'affaiblissement du marché de l'emploi, ce qui devrait soulager la ministre des Finances, ... Lire la suite

  • FILE PHOTO: Former Paris Stock Exchange building
    L'Europe sur de faibles variations après le récent rallye
    information fournie par Reuters 14.08.2025 10:13 

    Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi en matinée après le récent rallye des marchés alors que les investisseurs digèrent de nombreux indicateurs macroéconomiques et attendent avec impatience l'issue du sommet de vendredi entre ... Lire la suite

  • Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    La Bourse de Paris en légère hausse avant l'inflation américaine côté producteurs
    information fournie par AFP 14.08.2025 10:10 

    La Bourse de Paris évoluait légèrement dans le vert jeudi, dans l'attente de la publication de l'inflation côté producteurs aux Etats-Unis, scrutée pour anticiper la future politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine. Vers 9H50 (heure de Paris), ... Lire la suite

  • Une petite fille caresse un élan dans le parc national Lossinyï Ostrov près de Moscou le 2 août 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    En Russie, la lutte désespérée des écologistes pour sauver un parc national
    information fournie par AFP 14.08.2025 10:10 

    A peine sortie du tribunal qui l'a condamnée à une amende pour "désobéissance à la police", Irina Kourisseva retourne inspecter les nouvelles destructions dans un parc national près de Moscou, où les autorités veulent construire une autoroute. En Russie, sur fond ... Lire la suite

