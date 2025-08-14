ThyssenKrupp: abaissement des objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 09:18
Ainsi, il anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel en baisse de 5 à 7% (et non plus stable ou en repli de 3%) et sur cette base, s'attend maintenant à un EBIT ajusté au bas de sa fourchette-cible allant de 600 millions à un milliard d'euros.
Sur son troisième trimestre 2024-25, le groupe industriel allemand revendique pourtant un EBIT ajusté en petite hausse de 4% à 155 millions d'euros, expliquant que son 'programme de performance APEX produit des effets positifs'.
S'il a vu son chiffre d'affaires trimestriel se contracter de neuf à 8,2 milliards d'euros d'une année sur l'autre, ThyssenKrupp revendique une progression de 21% de ses prises de commandes à 10,1 milliards, tirées par les systèmes marins.
Valeurs associées
|9,0240 EUR
|XETRA
|-7,22%
