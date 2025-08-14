ThyssenKrupp: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 09:18









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, ThyssenKrupp fait part d'un abaissement de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, 'sur la base d'une faible demande inchangée et d'une persistance de bas niveaux de prix'.



Ainsi, il anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel en baisse de 5 à 7% (et non plus stable ou en repli de 3%) et sur cette base, s'attend maintenant à un EBIT ajusté au bas de sa fourchette-cible allant de 600 millions à un milliard d'euros.



Sur son troisième trimestre 2024-25, le groupe industriel allemand revendique pourtant un EBIT ajusté en petite hausse de 4% à 155 millions d'euros, expliquant que son 'programme de performance APEX produit des effets positifs'.



S'il a vu son chiffre d'affaires trimestriel se contracter de neuf à 8,2 milliards d'euros d'une année sur l'autre, ThyssenKrupp revendique une progression de 21% de ses prises de commandes à 10,1 milliards, tirées par les systèmes marins.





Valeurs associées THYSSENKRUPP 9,0240 EUR XETRA -7,22%