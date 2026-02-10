 Aller au contenu principal
THX Pharma signe un accord de licences stratégique avec Biocodex dans trois maladies rares
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:23

L'opération porte sur deux candidats médicaments et prévoit jusqu'à 173 millions d'euros de paiements potentiels, renforçant la visibilité financière et industrielle de la biopharmaceutique lyonnaise.

THX Pharma annonce la signature d'un accord stratégique de licences avec Biocodex portant sur deux candidats médicaments dans trois maladies rares à forts besoins médicaux non couverts.

L'accord prévoit l'octroi à Biocodex d'une licence mondiale exclusive pour le développement et la commercialisation de Batten-1 dans la maladie de Batten juvénile (CLN3), ainsi qu'une licence exclusive aux Etats-Unis et au Canada pour TX01, destiné aux maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C.

La société percevra un montant global pouvant atteindre 173 MEUR, incluant 12 MEUR de paiement initial et jusqu'à 161 MEUR liés à des étapes de développement et de commercialisation, auxquels s'ajoutent des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes.

THX Pharma conservera la conduite du développement clinique des programmes, avec le soutien financier et scientifique de Biocodex, qui prendra en charge l'accès compassionnel, l'accès au marché et la commercialisation sur les territoires concernés.

Valeurs associées

THX PHARMA
2,4000 EUR Euronext Paris +3,90%
