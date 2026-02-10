THX Pharma signe un accord de licences stratégique avec Biocodex dans trois maladies rares
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:23
THX Pharma annonce la signature d'un accord stratégique de licences avec Biocodex portant sur deux candidats médicaments dans trois maladies rares à forts besoins médicaux non couverts.
L'accord prévoit l'octroi à Biocodex d'une licence mondiale exclusive pour le développement et la commercialisation de Batten-1 dans la maladie de Batten juvénile (CLN3), ainsi qu'une licence exclusive aux Etats-Unis et au Canada pour TX01, destiné aux maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C.
La société percevra un montant global pouvant atteindre 173 MEUR, incluant 12 MEUR de paiement initial et jusqu'à 161 MEUR liés à des étapes de développement et de commercialisation, auxquels s'ajoutent des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes.
THX Pharma conservera la conduite du développement clinique des programmes, avec le soutien financier et scientifique de Biocodex, qui prendra en charge l'accès compassionnel, l'accès au marché et la commercialisation sur les territoires concernés.
Valeurs associées
|2,4000 EUR
|Euronext Paris
|+3,90%
A lire aussi
-
Ils sévissent sur des plateformes de partage de contenus sexuels comme OnlyFans ou Mym et exploitent des "modèles" parfois jeunes: le Sénat a voté mardi pour sanctionner durement ces "proxénètes 2.0", rouvrant un débat délicat sur la prostitution à l'ère du numérique. ... Lire la suite
-
Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série décédé Michel Fourniret, a été interrogée mardi à Argentan (Orne) avant de nouvelles recherches visant à retrouver le corps de Lydie Logé, disparue en 1993, a-t-on appris de sources concordantes. Présent à la brigade ... Lire la suite
-
Suicide d'une institutrice: le ministre de l'Education va "proposer une réparation" financière à sa veuve
"Je ferai une proposition de réparation" à la veuve de l'institutrice Caroline Grandjean, dont le suicide dans le Cantal en septembre 2025 a fait l'objet d'une enquête administrative concluant à une "défaillance institutionnelle", a déclaré mardi à l'Assemblée ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé de justesse dans le vert mardi, largement portée par le bond du cours du géant du luxe Kering , mais prudente en prévision de nombreux résultats d'entreprises et d'indicateurs très attendus aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer