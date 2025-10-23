THX Pharma lance une augmentation de capital pour lever près de 8 millions d'euros

(AOF) - THX Pharma, ex-Theranexus, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 8 millions d’euros. Les fonds levés doivent permettre de financer le développement, l’enregistrement et la commercialisation de ses candidats médicaments dans les maladies rares neurologiques. La société rappelle également ses engagements : des ventes commerciales en 2027, une rentabilité financière en 2028 et un chiffre d’affaires de 50 et 250 millions d’euros, respectivement en 2031 et 2032.

Mathieu Charvériat, président-directeur général de la société explique : " La transformation de Theranexus en THX Pharma marque un changement de dimension stratégique, désormais orientée vers l'enregistrement et la commercialisation internationale de nos traitements. Pour accompagner le déploiement de nos programmes cliniques et commerciaux, TX01 et Batten-1, nous avons décidé d'engager une levée de fonds. Cette initiative représente pour nous la meilleure voie pour maximiser la création de valeur, tant pour nos actionnaires historiques, qui nous ont fortement soutenus, que pour les nouveaux investisseurs, notamment les fonds gérés par Odyssée Venture.

AOF - EN SAVOIR PLUS