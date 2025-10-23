 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,19
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

THX Pharma lance une augmentation de capital pour lever près de 8 millions d'euros
information fournie par AOF 23/10/2025 à 11:27

(AOF) - THX Pharma, ex-Theranexus, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 8 millions d’euros. Les fonds levés doivent permettre de financer le développement, l’enregistrement et la commercialisation de ses candidats médicaments dans les maladies rares neurologiques. La société rappelle également ses engagements : des ventes commerciales en 2027, une rentabilité financière en 2028 et un chiffre d’affaires de 50 et 250 millions d’euros, respectivement en 2031 et 2032.

Mathieu Charvériat, président-directeur général de la société explique : " La transformation de Theranexus en THX Pharma marque un changement de dimension stratégique, désormais orientée vers l'enregistrement et la commercialisation internationale de nos traitements. Pour accompagner le déploiement de nos programmes cliniques et commerciaux, TX01 et Batten-1, nous avons décidé d'engager une levée de fonds. Cette initiative représente pour nous la meilleure voie pour maximiser la création de valeur, tant pour nos actionnaires historiques, qui nous ont fortement soutenus, que pour les nouveaux investisseurs, notamment les fonds gérés par Odyssée Venture.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

THX PHARMA
2,1000 EUR Euronext Paris -17,65%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank