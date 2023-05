Thomas Edison : un inventeur entreprenant

Thomas Edison : un redoutable entrepreneur, à l’origine de plus de 1.000 brevets. (© Library of Congress)

Au-delà du brillant chercheur à qui l’on doit le phonographe et l’ampoule électrique, Thomas Edison s’est avéré un redoutable entrepreneur, à l’origine de plus de 1.000 brevets et d’un groupe parmi les plus puissants du XXe siècle, General Electric.

Quand on demande à un jeune Américain de citer les plus éminents inventeurs et scientifiques de l’histoire, une poignée de noms émerge.

Parmi eux, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Graham Bell – le père du téléphone –, les frères Wright, pionniers de l’aviation. Et Thomas Edison, qui a durablement imprimé l’imaginaire populaire avec le phonographe et l’électricité.

Issu d’une famille modeste, Edison fréquente peu l’école et encore moins les bancs de l’université. Pourtant, derrière cet adolescent timide, affecté de problèmes auditifs après une scarlatine mal soignée et qui enchaîne les petits boulots, se profile l’un des plus éminents inventeurs de l’histoire.

En 1869, il crée une machine à voter et enregistre son premier brevet. 1 092 autres suivront !

Découvertes en série

Inventeur compulsif, Thomas Edison possède un solide sens des affaires, le goût de l’entreprise et un talent rare pour s’entourer des bons collaborateurs. Après la machine à voter, qui est un échec commercial, il s’intéresse au télégraphe et imagine un système capable de transmettre deux messages sur la même ligne.

L’innovation trouve cette fois preneur. Thomas Edison utilise le fruit de la vente pour concrétiser son grand projet : l’installation d’un vaste laboratoire de recherche à Menlo Park, dans le New Jersey, non loin de New York.

Le site ne cesse de