Third Avenue Management convertit une stratégie actions value au format Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Third Avenue Management va lancer, début mars, une version Ucits de son fonds Third Avenue Global Value (859 millions de dollars d’encours sous gestion fin 2023).

Le fonds, géré par Matthew Fine, investit dans une sélection d’actions internationales en appliquant une approche value et de conviction forte à son stock-picking. Il est domicilié en Irlande, au sein d’une Icav Ucits administrée par Gemini Capital Management (Ireland).

Third Avenue Management s’est associé avec le tierce-partie marketeur (TPM) madrilène Capital Strategies Partners pour la distribution du fonds en Europe. Le gestionnaire new-yorkais gère 1,4 milliard de dollars d’encours.

L'Agefi