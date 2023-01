Thierry Crovetto cofonde un multi-family office à Monaco

(NEWSManagers.com) - Le sélectionneur de fonds Thierry Crovetto vient de cofonder Monaco Private Advisor Multi Family Office avec Céline Santos et Cédric Zaidan. Il couvrira les questions financières, tandis que la deuxième apporte son expérience juridique et notariale, et le troisième sa connaissance du financement et de l'immobilier.

Thierry Crovetto gère sa propre structure de conseil en sélection de fonds, TC Stratégie Financière, depuis 12 ans. Il travaille notamment à la sélection de stratégies pour le fonds de fonds de rendement absolu de Sapienta Gestion.