Thermo Fisher remporte des contrats alors que les entreprises pharmaceutiques transfèrent leur production aux États-Unis, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K et Gnaneshwar Rajan

L'activité de services pharmaceutiques de Thermo Fisher Scientific TMO.N a remporté un certain nombre de contrats pour aider ses clients à transférer leur production d'Europe ou d'Asie vers les Etats-Unis, a déclaré mardi le directeur général du fabricant d'équipements médicaux, Marc Casper.

"L'accent est mis sur la relocalisation de la production et de l'activité aux États-Unis", a déclaré M. Casper lors de la J.P. Morgan Healthcare Conference, ajoutant que cette tendance aura un effet bénéfique en 2027 et 2028.

Le président américain Donald Trump a poussé les entreprises pharmaceutiques à relocaliser la fabrication nationale aux États-Unis.

Bien que l'application d'un projet de tarif douanier de 100 % sur les médicaments importés soit retardée, la politique a déjà suscité des projets accélérés, des réductions de prix et des ventes directes aux consommateurs .

Thermo a acquis l'année dernière le site de production de Sanofi SASY.PA à Ridgefield, dans le New Jersey, afin de produire des médicaments essentiels pour le fabricant français.

"La raison pour laquelle nous avons acquis le site de Sanofi était en partie une expansion du capital, afin de pouvoir aider les clients à (reshore)", a déclaré M. Casper.

Il a également déclaré que le financement des biotechnologies s'améliorait. "L'industrie pharmaceutique est très confiante dans la manière dont elle travaille avec l'administration américaine, et il y a de la confiance dans l'investissement dans leur pipeline... Nous constatons donc une amélioration de l'ensemble des marchés finaux."

Dans l'ensemble, le message de Thermo Fisher était constructif et l'entreprise a fait du bon travail en exprimant son optimisme sans relever la barre pour 2026, a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI.