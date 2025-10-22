Thermo Fisher dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à une forte demande d'outils de laboratoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher TMO.N a dépassé mercredi les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre, en raison de la forte demande pour ses outils et technologies utilisés pour développer des thérapies.

Les entreprises de recherche contractuelle telles que Thermo Fisher voient leur demande renouvelée à mesure que les sociétés pharmaceutiques accélèrent le développement et la fabrication de médicaments, tout en bénéficiant de l'apaisement des tensions commerciales.

L'administration Trump a prolongé certaines exclusions tarifaires en Chine jusqu'au 29 novembre, mais a signalé la possibilité de nouveaux droits de douane, ce qui a incité Pékin à menacer de prendre des contre-mesures.

La Chine est une source essentielle de matières premières et de fournitures pour les industries pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans le monde entier. Elle représente environ 8 % des activités de Thermo Fisher.

La société basée à Waltham, dans le Massachusetts, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 11,12 milliards de dollars, contre une estimation de 10,91 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de produits de laboratoire et de services biopharmaceutiques, qui représentent plus de la moitié des ventes totales de la société, ont augmenté de 4 % pour atteindre 5,97 milliards de dollars.

Son homologue Danaher a également battu les estimations trimestrielles en début de semaine, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses outils et services d'analyse diagnostique.

Au début de l'année, Thermo avait déclaré qu'elle achèterait le site de fabrication de Sanofi dans le New Jersey pour produire des médicaments essentiels. Elle a également accepté d'acquérir les activités de purification et de filtration de Solventum pour environ 4,1 milliards de dollars afin de se développer dans le domaine des bioprocédés.

La société a enregistré un bénéfice ajusté par action de 5,79 dollars pour le trimestre clos le 27 septembre, alors que les analystes estimaient ce bénéfice à 5,49 dollars.

Elle fournira des prévisions actualisées pour 2025 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats plus tard dans la journée.