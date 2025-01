Thermador: un investisseur allemand sort du capital information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 11:59









(CercleFinance.com) - Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Thermador Groupe, et ne plus détenir aucune action du distributeur de matériel de plomberie.



La société d'investissement allemande, contrôlée par Waldemar Lokotsch et Ewald Stephan, précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession de 827.668 actions Thermador Groupe hors marché au profit de Norman Rentrop.





Valeurs associées THERMADOR 70,70 EUR Euronext Paris -0,42%