THERMADOR GROUPE : résultats semestriels

ACTIVITÉ

Depuis le début de l’année, l’inflation répercutée par nos filiales à nos clients s’est élevée en moyenne à un taux exceptionnel de 11,4 % ce qui relativise notre croissance d’activité de 9,4 %. Cependant, nous félicitons chaleureusement nos équipes pour cette performance collective et ceci pour trois raisons essentielles :

• Nous travaillons depuis plus de deux ans dans un contexte chaotique et éprouvant.

• Le premier semestre 2021 avait enregistré une croissance à périmètre constant de 35,8 %, avec une

anticipation de commande de la part de nos clients estimée à 4 millions d’euros. Ils cherchaient à ce moment là à amortir l’effet de la hausse des prix.

• Sur douze mois glissants, nous dépassons le seuil symbolique de 500 M€ de chiffre d’affaires.

Depuis 8 trimestres, environ un tiers de cette croissance est portée par des matériels vendus par notre filiale Thermador et destinés à la rénovation énergétique des bâtiments. Les accessoires pour les installations de pompes à chaleur et les chauffe-eau solaires sont toujours très contributifs.

Le 4 juillet dernier, à la suite du rachat du fonds de commerce de la société AFY, nous avons annoncé avec grandplaisir l’arrivée de ses 8 salariés, lesquels ont intégré immédiatement notre filiale Sferaco. Nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue.