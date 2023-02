THERMADOR GROUPE : résultats annuels 2022

Après une année 2021 où les volumes de vente ont atteint des sommets, nous nous attendions début 2022 au retourd’une certaine normalité. Malheureusement, l’agression russe sur le territoire souverain ukrainien a provoqué une onde de choc mondiale dont les conséquences ont été à la fois innombrables et soudaines. Elles perdurent encore aujourd’hui et vont probablement se faire sentir pendant plusieurs décennies. Certaines d’entre elles concernent directement nos activités.

Tout d’abord, cette nouvelle crise a encore une fois soumis nos équipes à rude épreuve. Nous les remercions pour leur agilité, leur implication, leur résilience et leur fidélité. Ensuite, elle a agi comme un catalyseur supplémentaire sur une inflation déjà sous-jacente. Nous avons dû répercuter 10,8 % de hausse de prix à nos clients. Simultanément, la fin de l’électricité bon marché et la perspective de possibles pénuries ont remis à l’honneur les économies et la sobriété, et tout particulièrement l’efficience énergétique de l’habitat. Le succès de nos gammes de chauffe-eau solaires, d’accessoires pour les pompes à chaleur et d’accessoires pour les chaudières à combustible solide ne s’est pas démenti et a catapulté notre filiale Thermador à plus de 100 M€ de chiffre d’affaires.

Enfin, le risque de voir survenir d’autres conflits armés dans des zones où nous avons des fournisseurs va immanquablement conduire nos organisations à rechercher des alternatives, si possible en Europe.