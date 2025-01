Thermador: baisse de plus de 13% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe affiche un chiffre d'affaires de 503,9 millions d'euros au titre de l'exercice 2024, en baisse de 13,3% (-13,5% à périmètre constant) avec un effet estimé de la variation de ses prix de ventes de -2,6%.



Sur le seul quatrième trimestre, le distributeur de matériel pour la circulation de fluides dans le bâtiment et l'industrie a réalisé un chiffre d'affaires de 113,3 millions d'euros, en retrait de 11,3% à périmètre constant.



'L'année 2024 aura été compliquée pour l'ensemble des segments adressés par le groupe Thermador', constate Oddo BHF qui, voyant 'un début d'année 2025 qui s'annonce encore difficile', ajuste à la baisse ses estimations pour le groupe sur l'année qui commence.





Valeurs associées THERMADOR 68,10 EUR Euronext Paris -1,16%