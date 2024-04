Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thermador: baisse de 17% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe annonce une baisse de son chiffre d'affaires de 17,2% à 141,2 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, pointant un retard de la nouvelle organisation pour l'attribution des subventions prévues dans le programme MaPrimeRénov'.



Pour expliquer cette baisse, il met aussi en avant les importantes précipitations de ce début d'année, une base de comparaison plus difficile, un marché français du logement neuf au plus bas et un retournement plus rapide que prévu des prix.



Notant toutefois un assouplissement des nouvelles règles d'attribution des subventions MaPrimeRénov', Thermador réitère une vision plus optimiste de son activité au cours du deuxième semestre et dit rester serein à moyen terme.





Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris 0.00%