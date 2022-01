TheraVet renforce son dispositif commercial en France avec la signature d’un important accord de distribution pour le BIOCERA-VET®

TheraVet annonce la signature d’un accord de distribution pour les produits BIOCERA-VET®-BS et BIOCERA-VET®-OSA avec un des principaux distributeurs de produits de santé animale en France



TheraVet dispose désormais un important levier commercial pour accélérer la commercialisation de BIOCERA-VET en France



société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, TheraVet annonce aujourd’hui la signature d’un accord de distribution commercial non exclusif pour son substitut osseux BIOCERA-VET® en France avec la coopérative vétérinaire Centravet, un des principaux distributeurs et grossistes répartiteurs de produits de santé animale dans l’Hexagone. Les deux lignes de produit, BIOCERA-VET®-Bone Surgery (BS) et BIOCERA-VET®-Osteosarcoma (OSA), sont concernées par cet accord.