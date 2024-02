TheraVet mandate un cabinet de conseil vétérinaire américain de premier plan pour l’épauler dans l’élaboration de sa stratégie de croissance sur le marché américain

Recours à un cabinet de conseil de premier plan ayant une solide expérience en matière d'expansion de sociétés vétérinaires sur le marché américain



Objectif de développement rapide de la présence de TheraVet et de reconnaissance en tant qu’acteur majeur sur le marché américain de l'orthopédie



Évaluation des opportunités de création d’une taille critique par le recours éventuel à des opérations de fusion et acquisition





Gosselies (Wallonie, Belgique), le 20 février 2024 - 7h30 CET – TheraVet (ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le recrutement de Brakke Consulting afin de l’épauler dans l’élaboration de sa stratégie de croissance sur le marché américain. Brakke - www.brakkeconsulting.com - est l'un des principaux cabinets de conseil spécialisés dans le secteur vétérinaire et disposant d’une solide expérience dans le développement de sociétés de ce secteur d’activité sur le marché américain.





