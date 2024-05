TheraVet dévoile sa stratégie de développement pour le marché équin

Positionnement centré sur les chevaux de compétition, un marché très dynamique et corrélé à celui de plus de 400 milliards de dollars des paris sportifs



Réponse aux principales indications affectant les chevaux de compétition assurée par les gammes BIOCERA-VET® et VISCO-VET®



Lancements de nouvelles solutions thérapeutiques dédiées à la compétition équine prévus d’ici 2027





Gosselies (Wallonie, Belgique), le 7 mai 2024 - 7h30 CEST – TheraVet (ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le déploiement de sa gamme de solutions sur le segment très dynamique des chevaux de compétition.



