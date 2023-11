Thérapie cellulaire: CELLforCURE repasse sous pavillon français

Le site de production de thérapies cellulaires, CELLforCURE, cédé par le laboratoire suisse Novartis, est repassé sous pavillon français, et sa reprise par le sous-traitant pharmaceutique Seqens a été officialisée lundi, sans que soient dévoilés le montant ou les effectifs retenus.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"La cession du site et de ses activités à Seqens sera effective le 1er décembre 2023" et "permet de maintenir l'outil industriel, de préserver le savoir-faire et de sauvegarder un maximum d'emplois", sur quelque 200 postes du site, indique Novartis dans un communiqué.

Avec cette acquisition, Seqens, spécialiste de la chimie fine pharmaceutique, compte "devenir un leader de la sous-traitance pharmaceutique (CDMO) pour les thérapies cellulaires et géniques", indique-t-il dans un communiqué distinct.

Inaugurée il y a dix ans, la plateforme CELLforCURE implantée aux Ulis, en région parisienne, a été l'une des premières en Europe pour la production de médicaments de thérapie cellulaire et génique.

Novartis l'avait rachetée en 2019 au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), afin d'augmenter ses capacités de production de thérapie cellulaire CAR-T en Europe.

Cette classe de nouvelles thérapies, CAR-T ("chimeric antigen receptor T-cells"), réarme le système immunitaire en ciblant les cellules cancéreuses.

Mais en février 2023, Novartis avait annoncé son intention de s'en séparer après y avoir investi 50 millions d'euros. Il expliquait alors qu'un essai clinique n'avait pas permis d'élargir l'utilisation de cette thérapie, ce qui avait entraîné une sous-utilisation des capacités de production.

Tenu de chercher un repreneur conformément à la loi Florange qui vise à éviter ou limiter les effets sur l'emploi d'un projet de fermeture de site, le groupe suisse avait annoncé en juillet mener des négociations exclusives avec Seqens, emblème de la relocalisation de la production de paracétamol en France.