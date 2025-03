Thérapie cellulaire: AstraZeneca rachète EsoBiotec pour 1 milliard de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires. Elle n'aura pas d'impact sur les perspectives financières d'AstraZeneca pour 2025. EsoBiotec deviendra une filiale à 100 % d'AstraZeneca, opérant en Belgique.

ENaBL permet au système immunitaire de lutter contre les cancers et pourrait offrir à un plus grand nombre de patients l'accès à des traitements administrés en quelques minutes seulement, alors que le processus actuel prend des semaines.

(AOF) - AstraZeneca a conclu un accord définitif pour l'acquisition pour 1 milliard de dollars d'EsoBiotec, une société belge de biotechnologie pionnière dans les thérapies cellulaires in vivo, dont les premières activités cliniques sont jugées prometteuses. Le groupe pharmaceutique suédo-britannique précise qu’il s’agira de concrétiser ses ambitions en matière de thérapie cellulaire avec une plateforme d'administration in vivo de pointe, nommée ENaBL (Engineered NanoBody Lentiviral) susceptible de révolutionner ce domaine thérapeutique.

