THERANEXUS : THX Pharma et Biocodex annoncent un accord stratégique de licences dans trois maladies rares

Biocodex acquiert auprès de THX Pharma deux licences pour le développement et l'exploitation commerciale de Batten-1 au niveau mondial et de TX01 aux Etats-Unis et au Canada pour un montant global pouvant atteindre 173 M€, comprenant 12 M€ de paiement initial et jusqu'à 161 M€ de paiements d'étapes de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes.

Lyon et Gentilly, France, 10 février 2026, 18h CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares et Biocodex, groupe pharmaceutique international indépendant, annoncent la signature d'un accord stratégique de licences visant à faire progresser le développement de deux candidats médicaments dans trois maladies rares à forts besoins médicaux non couverts : la maladie de Batten avec Batten-1, la maladie de Gaucher et la maladie de Niemann-Pick de type C avec TX01.

Ces maladies, d'origine génétique et fréquemment pédiatriques, entraînent des atteintes viscérales, hématologiques ou neurologiques sévères et évolutives, avec un impact majeur sur la qualité et l'espérance de vie des patients. Pour certaines d'entre elles, les options thérapeutiques restent aujourd'hui inexistantes ou très limitées, rendant chaque projet de développement porteur d'un enjeu scientifique, médical et humain considérable.

Dans ce contexte, Biocodex devient détenteur de deux licences :

une licence mondiale exclusive pour le développement et la commercialisation de Batten-1, candidat médicament développé par THX Pharma dans la maladie de Batten juvénile (CLN3),

une licence exclusive pour les États-Unis et le Canada pour le développement et l'exploitation commerciale de TX01, une nouvelle formulation d'une molécule déjà approuvée destinée au traitement des maladies de Gaucher et Niemann-Pick de type C.

Dans le cadre de cet accord, THX Pharma recevra un paiement global pouvant atteindre 173 M€, comprenant 12 M€ à la signature et jusqu'à 161 M€ de paiements au gré des étapes de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes. Dans le cadre de la collaboration, THX Pharma pilotera le développement clinique des programmes, avec le soutien financier et scientifique de Biocodex, qui assurera également les activités d'accès compassionnel, d'accès au marché et de commercialisation sur les territoires couverts par les licences.

Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Biocodex dans les maladies neurologiques rares. Il repose sur une expertise construite depuis plus de trente ans, via une approche qui associe rigueur scientifique, développement clinique de long terme et attention portée au parcours de vie des patients et de leurs proches, au-delà du seul médicament.

L'ambition partagée par Biocodex et THX Pharma est de faire progresser des solutions thérapeutiques là où les besoins restent majeurs, en s'appuyant sur la science, le partenariat et le dialogue avec l'ensemble des communautés, incluant les professionnels de santé et les associations de patients.

Mathieu Charvériat, Président et Directeur Général de THX Pharma , déclare « Cet accord stratégique avec Biocodex représente une avancée majeure et une forte création de valeur pour THX Pharma. Il valide la valeur scientifique et stratégique de nos actifs en nous associant à un laboratoire français de renom, doté d'une forte capacité de développement clinique, d'une expertise industrielle et réglementaire reconnue, d'une présence commerciale internationale solide dans le domaine des maladies rares neurologiques. De plus, cette union avec Biocodex permet de lancer un projet plus ambitieux, à la fois en Europe et aux États-Unis, optimisant ainsi nos chances de succès au bénéfice des patients. Ensemble, nous ferons émerger des solutions thérapeutiques innovantes dans trois maladies rares touchant des milliers de personnes dans le monde, les maladies de Batten, de Niemann-Pick de type C et de Gaucher. »

Nicolas Coudurier, Directeur général de Biocodex, ajoute : « En s'associant à THX Pharma, Biocodex s'inscrit pleinement dans sa stratégie d'innovation au service des maladies rares à forts besoins médicaux non couverts. Forts de l'expérience acquise avec Diacomit® dans le syndrome de Dravet, nous avons été convaincus par l'expertise scientifique de THX Pharma, et l'alignement avec nos valeurs d'Innovation au service de la Santé. Nous nous réjouissons également de poursuivre cet engagement aux côtés d'organisations de recherche engagées, comme la Beyond Batten Disease Foundation, dans l'intérêt des patients et de leurs familles. »

A propos de Batten-1

Batten-1 est actuellement en préparation de phase 3 (démarrage prévu en 2026). La maladie de Batten juvénile (CLN3) est une maladie neurodégénérative pédiatrique ultra-rare entraînant une perte progressive de la vision, des fonctions cognitives et motrices, puis le décès à l'âge adulte jeune. Aucun traitement n'est approuvé à ce jour. Batten-1 vise à devenir le premier traitement disponible pour cette pathologie. Cette licence s'inscrit dans une ambition de long terme, avec un lancement international à horizon 2030. Dans le cadre de la collaboration, THX Pharma pilotera l'étude de phase 3 de Batten-1, avec le soutien scientifique et financier de Biocodex. Biocodex sera en charge des obtentions des autorisations de mises sur le marché, des activités d'accès au marché et de la commercialisation, sur les territoires couverts par les licences

A propos de TX01

TX01 repose sur une formulation orale adaptée d'un principe actif déjà approuvé. Il est destiné au traitement de deux maladies lysosomales rares :

la maladie de Niemann-Pick de type C, une pathologie neurodégénérative grave entraînant un déclin progressif des fonctions motrices et cognitives, avec une espérance de vie réduite ;

la maladie de Gaucher de type 1, une maladie métabolique rare caractérisée par l'accumulation de lipides dans certains organes, pouvant entraîner des atteintes hématologiques, osseuses et viscérales.

Cette approche vise à améliorer l'administration du traitement et son adéquation aux besoins spécifiques de ces patients.

À propos de Biocodex

Biocodex est un laboratoire pharmaceutique français indépendant, présent dans plus de 100 pays, via ses filiales ou partenaires. Pionnier dans l'exploration du microbiote intestinal, il en a fait un axe stratégique central, convaincu que cet écosystème est clé pour une santé plus globale.

Le Groupe développe des solutions de santé innovantes autour de quatre domaines complémentaires : les microbiotes, la santé de la femme, les maladies rares et les produits établis répondant aux besoins de santé courants (santé mentale, sommeil, douleur…). Fidèle à son identité familiale, Biocodex porte une vision engagée de la santé, alliant excellence scientifique, ancrage industriel en France, rayonnement international et responsabilité sociétale, ce qui lui a valu l'obtention du label Engagé RSE – niveau Confirmé (??), délivré par AFNOR Certification et reconnu en Europe à travers Responsibility Europe. Empowering everyone to live fully est sa raison d'être, portée par ses 1 800 collaborateurs à travers le monde.

A propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement des maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten. TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux tels que Exeltis et Biocodex pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondiale avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques dans les maladies neurologiques rares.

THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX)



