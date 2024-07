THERANEXUS : THERANEXUS, LE CENTRE DE RECHERCHE EN NEUROSCIENCES DE LYON ET LE CERMEP, LAURÉATS DU PROJET " PACTE DE RECHERCHE 2024 " DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Lyon, France – 3 juillet 2024, 7h30 CET - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et le CERMEP, annoncent aujourd'hui être lauréats du projet « Pacte de recherche 2024 » de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce projet, appelé IMASO, soutenu par un financement de 320 000 € par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s'inscrit dans la poursuite du laboratoire commun public/privé « Neuro-Imaging for drug Discovery (NI2D) » en collaboration avec BIORAN, équipe du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL) et le CERMEP (Hospices Civils de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, INSERM, CNRS).

Implanté à Lyon, le laboratoire commun NI2D a été créé fin 2020 et a pour objectif de renforcer les capacités de Theranexus de caractérisation de ses candidats-médicaments à l'aide de nouveaux outils de neuroimagerie préclinique. Ce nouveau financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers le projet IMASO, permettra de poursuivre ces travaux pour mesurer, in vivo , la distribution cérébrale des oligonucléotides antisens, ou ASO, développés par Theranexus. La mise en place de ces outils sera essentielle pour guider le développement préclinique puis clinique de ces ASO dans diverses maladies rares neurologiques.

Pour Mathieu Charvériat, Président-Directeur général de Theranexus : « Notre plateforme de R&D est dorénavant capable de générer des oligonucléotides antisens thérapeutiques, à l'instar de notre candidat médicament ciblant la voie TFEB, et développé dans le cadre du projet PickASO [1] récemment financé par Bpifrance. Nous travaillons également sur l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques, avec notre équipe AIStroSight [2] . Au travers d'IMASO, nos équipes bénéficieront ainsi d'outils de pointe pour caractériser, in vivo, nos candidats médicaments actuels et à venir. Nous tenons à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien financier, essentiel au bon déroulement de nos recherches ».

« Notre laboratoire commun NI2D a déjà porté ses premiers fruits et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre la collaboration avec Theranexus, et remercions notre région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement de nos travaux. Nous développons maintenant de nouvelles techniques d'imageries, reposant sur notre expertise forte en préclinique et clinique, appliquées aux oligonucléotides antisens, une modalité thérapeutique adaptée aux maladies rares neurologiques, touchant des millions de personne dans le monde » poursuit le Pr Luc Zimmer, Directeur du CERMEP et de l'équipe BIORAN du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon .

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. La société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement et clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

A propos du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL ; tutelles : Université Claude Bernard Lyon 1, INSERM, CNRS).

Le CRNL rassemble l'expertise de 18 équipes dont l'objectif commun est de développer une recherche pluridisciplinaire visant à comprendre la complexité du fonctionnement cérébral ainsi que certains dysfonctionnements liés aux pathologies neurologiques ou psychiatriques. Au sein du CRNL, l'équipe BIORAN (Biomarqueurs radiopharmaceutiques et neurochimiques) rassemble des compétences en neurochimie, neuropharmacologie et neuroimagerie dans le but d'inventer de nouvelles sondes et de nouveaux protocoles d'imagerie pour l'exploration de la biochimie du cerveau dans le contexte du diagnostic et des thérapeutiques.

[1] https://www.theranexus.com/images/pdf/cp/Theranexus_CP_Projet_PickASO_Bpifrance_VDEF.pdf

[2] https://www.theranexus.com/images/pdf/AIstroSight_CP_Theranexus_Inria_UCBL_HCL_VDEF.pdf