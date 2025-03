THERANEXUS : MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À PORTZAMPARC

Lyon, France – 6 mars 2025, 18h00 CET – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui une modification de son contrat de liquidité confié à Portzamparc par suite des évolutions de la règlementation afférente aux contrats de liquidité et afin notamment de se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, appliquée depuis 1er janvier 2019.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Theranexus à Portzamparc - BNP PARIBAS, il a été procédé à un retrait de 50 000 euros en date du 6 mars 2025.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions Theranexus : 110 572

- Solde en espèce du compte de liquidité : 36 223,69 euros

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. La Société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

