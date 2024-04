Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Theranexus: le titre grimpe après un essai prometteur information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - L'action Theranexus signe mercredi matin l'une des plus fortes hausses du marché parisien dans des volumes soutenus après l'annonce de résultats 'prometteurs' d'une étude dans la forme juvénile de la maladie de Batten.



Peu avant 12h00, le A 10h40, le titre de la biopharmaceutique lyonnaise grimpe de quasiment 10% dans des volumes représentant plus de 17 fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances de Bourse.



Les données recueillies après 18 mois dans le cadre de l'essai de phase 1/2 ont montré le potentiel de son Batten-1, puisqu'aucune progression notable des symptômes moteurs n'a été constatée chez six patients âgés de de plus de 17 ans.



Pour Mathieu Charvériat, le directeur général de Theranexus, cette stabilisation de la progression des symptômes moteurs constitue un signal très encourageant pour les patients et leur famille.



L'entreprise dit désormais envisager différentes options de financement afin de disposer des ressources adéquates pour lancer un essai pivot de phase 3, dont la conception a déjà été validée par la FDA américaine et l'EMA européenne.



La forme juvénile de la maladie de Batten est un trouble génétique du système nerveux, rare et mortel, pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun traitement.





