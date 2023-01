THERANEXUS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ A PORTZAMPARC

Bilan semestriel du contrat de liquiditÉ confiÉ a portzamparc

Lyon, France – 27 janvier 2023 – 18h00 CET – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, publie aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERANEXUS à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2022 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

52 324 titres THERANEXUS ,

, 66 579,77 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 249 titres THERANEXUS ,

, 85 339,57 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 114 titres THERANEXUS ,

, 95 788,55 euros

Au cours du 2 nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 85 660 titres 166 454,05 € 485 transactions Ventes 74 585 titres 147 694,25 € 387 transactions

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. L a société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement et clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

Contacts



THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur financier et administratif

contact@theranexus.com

















NEWCAP

Théo MARTIN/Pierre LAURENT

Relations Investisseurs

+33 (0)1 44 71 94 97

theranexus@newcap.eu

















FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

ANNEXE : PORTZAMPARC – Groupe BNP Paribas du 01/07/2022 au 30/12/2022



Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre

Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 485 85 660 166 454,05 TOTAL 387 74 585 147 694,25 01/07/2022 3 900 1818 01/07/2022 11 2200 4774 04/07/2022 5 1986 4468,9 04/07/2022 7 1400 3252,06 05/07/2022 12 1651 3654,82 05/07/2022 1 1 2,34 06/07/2022 6 900 1892,97 06/07/2022 5 575 1278,51 07/07/2022 2 151 321,68 07/07/2022 5 452 1012,48 08/07/2022 2 300 654 08/07/2022 1 1 2,28 11/07/2022 3 450 954 11/07/2022 9 1350 3142,53 12/07/2022 7 1050 2285,96 12/07/2022 1 150 355,5 13/07/2022 3 450 939,02 13/07/2022 1 150 325,5 14/07/2022 5 466 953,25 14/07/2022 2 151 320,09 15/07/2022 1 150 294 15/07/2022 1 114 232,56 20/07/2022 4 600 1146,3 18/07/2022 1 99 196,02 21/07/2022 3 450 936 19/07/2022 2 300 582 22/07/2022 1 4 8,04 20/07/2022 4 456 930,74 25/07/2022 1 150 295,5 21/07/2022 6 900 1926 26/07/2022 4 470 920,12 22/07/2022 1 35 71,4 27/07/2022 1 1 1,97 25/07/2022 1 150 307,5 28/07/2022 1 150 303 26/07/2022 4 370 747,7 29/07/2022 1 150 306 27/07/2022 4 451 919,95 01/08/2022 1 200 432 28/07/2022 1 150 306 03/08/2022 4 1200 2658 01/08/2022 6 1200 2648,04 04/08/2022 5 1400 3099,04 02/08/2022 5 1000 2204 05/08/2022 4 1200 2574 03/08/2022 3 800 1825,04 08/08/2022 2 600 1335 04/08/2022 3 751 1697,26 09/08/2022 3 945 2127,76 05/08/2022 5 820 1800,39 10/08/2022 7 2100 4746 08/08/2022 6 1700 3817,01 11/08/2022 5 1101 2506,76 09/08/2022 7 2100 4830 12/08/2022 4 901 2024,28 10/08/2022 2 201 470,34 16/08/2022 1 1 2,38 11/08/2022 3 900 2079 17/08/2022 13 4800 11652 12/08/2022 7 1687 3853,78 18/08/2022 4 1163 2646,41 15/08/2022 8 2100 4844,91 19/08/2022 8 1802 4108,74 16/08/2022 7 1201 2894,41 22/08/2022 11 2976 6392,15 17/08/2022 6 1800 4536 23/08/2022 8 1200 2532 18/08/2022 6 1200 2775,96 24/08/2022 4 676 1395,6 19/08/2022 2 302 697,65 25/08/2022 4 901 1898,14 22/08/2022 2 600 1311 26/08/2022 13 3900 7785,18 24/08/2022 5 1500 3198 29/08/2022 5 1106 2064,02 25/08/2022 3 384 822,57 30/08/2022 6 1200 2256 26/08/2022 2 501 1052,1 31/08/2022 7 2100 3765,09 29/08/2022 4 1200 2286 01/09/2022 4 1200 1962 30/08/2022 5 950 1844,05 05/09/2022 7 2100 3782,94 31/08/2022 2 590 1088,49 06/09/2022 5 1202 2133,67 01/09/2022 9 2400 4056,72 07/09/2022 9 2001 3579,79 02/09/2022 7 2100 3843 08/09/2022 5 1500 2535 06/09/2022 5 1500 2732,4 09/09/2022 6 1484 2601,6 07/09/2022 1 1 1,83 12/09/2022 8 1600 2804 08/09/2022 4 1200 2082 13/09/2022 8 1312 2282,22 09/09/2022 6 2200 3942,4 14/09/2022 4 451 820,91 13/09/2022 8 2400 4776 15/09/2022 3 206 385,18 14/09/2022 4 407 751,69 16/09/2022 15 2142 3809,12 15/09/2022 2 301 568,89 19/09/2022 8 1202 1989,31 16/09/2022 1 1 1,87 20/09/2022 5 801 1339,67 19/09/2022 5 1201 2074,73 21/09/2022 9 1401 2283,63 20/09/2022 1 1 1,7 22/09/2022 3 301 487,68 21/09/2022 1 1 1,68 23/09/2022 4 800 1240 22/09/2022 2 34 55,72 26/09/2022 8 1600 2420 23/09/2022 1 62 100,44 27/09/2022 7 701 999,63 26/09/2022 1 300 474 28/09/2022 1 200 304 27/09/2022 6 1209 1783,4 29/09/2022 4 380 594,21 28/09/2022 8 1600 2480 30/09/2022 3 600 930 29/09/2022 3 600 973,98 03/10/2022 4 601 929,57 30/09/2022 2 600 945 04/10/2022 2 201 315,59 03/10/2022 5 611 977,91 05/10/2022 7 1100 1793,99 04/10/2022 7 1201 1975,65 06/10/2022 4 650 1074,52 05/10/2022 4 601 1003,73 07/10/2022 1 1 1,61 06/10/2022 1 2 3,38 10/10/2022 5 601 967,67 07/10/2022 5 801 1329,58 11/10/2022 1 1 1,59 10/10/2022 1 1 1,66 12/10/2022 2 400 624 11/10/2022 2 16 25,59 13/10/2022 2 101 153,54 13/10/2022 1 1 1,54 14/10/2022 2 300 458,19 17/10/2022 3 600 954 18/10/2022 3 301 469,59 18/10/2022 2 201 321,58 19/10/2022 2 151 229,54 19/10/2022 8 1401 2256,73 21/10/2022 1 119 190,4 21/10/2022 7 1400 2364,04 24/10/2022 3 353 602,04 24/10/2022 11 2200 4095,3 25/10/2022 3 410 798,19 25/10/2022 5 750 1500 26/10/2022 4 600 1164 27/10/2022 4 601 1177,9 27/10/2022 1 1 1,92 28/10/2022 2 500 974 28/10/2022 9 1150 2183,97 01/11/2022 5 1000 1980 31/10/2022 3 450 832,5 02/11/2022 1 1 1,91 02/11/2022 1 150 286,5 03/11/2022 7 1050 2258,97 03/11/2022 1 21 45,15 08/11/2022 3 601 1238,06 04/11/2022 6 900 1867,5 09/11/2022 1 78 163,02 07/11/2022 6 800 1603,04 11/11/2022 2 400 778 08/11/2022 1 1 2,03 14/11/2022 4 655 1256,68 09/11/2022 1 150 306 17/11/2022 1 300 570 10/11/2022 9 1105 2136,08 18/11/2022 4 303 593,82 11/11/2022 7 1050 1937,36 21/11/2022 2 600 1152 14/11/2022 1 150 277,5 22/11/2022 3 900 1746 15/11/2022 2 200 379,5 28/11/2022 2 217 395,29 16/11/2022 2 300 553,5 01/12/2022 2 201 357,76 17/11/2022 2 40 74,76 02/12/2022 1 200 360 18/11/2022 7 901 1668,47 05/12/2022 4 796 1470,53 21/11/2022 4 400 726,4 07/12/2022 2 400 726 22/11/2022 3 600 1133,22 08/12/2022 5 1407 2585,22 23/11/2022 2 199 385,54 09/12/2022 2 600 1116 24/11/2022 1 50 99 13/12/2022 3 600 1074 25/11/2022 7 950 1786,48 14/12/2022 2 400 742 29/11/2022 4 667 1200,27 15/12/2022 2 51 93,3 30/11/2022 2 300 535,5 16/12/2022 1 200 340 01/12/2022 2 101 176,76 19/12/2022 1 1 1,67 05/12/2022 1 150 258 20/12/2022 2 371 620,98 06/12/2022 1 281 513,67 21/12/2022 2 301 508,69 07/12/2022 3 510 915,91 22/12/2022 1 1 1,69 08/12/2022 6 530 944,2 23/12/2022 2 400 662 12/12/2022 6 480 873,22 27/12/2022 2 151 254,89 14/12/2022 5 70 124,8 28/12/2022 3 301 511,64 15/12/2022 2 451 784,79 29/12/2022 2 151 261,18 16/12/2022 4 300 496,5 30/12/2022 1 1 1,75 20/12/2022 2 170 275,96 21/12/2022 2 453 761,09 22/12/2022 4 301 495,18 27/12/2022 3 1 1,69 28/12/2022 1 151 255,13 29/12/2022 2 200 340,54 30/12/2022 3 1 1,75

