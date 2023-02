THERANEXUS : AISTROSIGHT : NOUVELLE ÉQUIPE-PROJET COMMUNE ENTRE THERANEXUS, INRIA, L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 ET LES HOSPICES CIVILS DE LYON, DANS LE DOMAINE DES MALADIES NEUROLOGIQUES RARES

Lyon, France – 10 février 2023 – 7h30 CET – Theranexus, Inria, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices Civils de Lyon annoncent aujourd'hui la création d'une nouvelle équipe-projet de recherche publique/privée, AIstroSight. Cette équipe-projet a pour objectifs de développer des méthodes numériques innovantes pour la recherche de nouveaux médicaments candidats destinés à traiter les maladies du cerveau, en particulier certaines maladies neurologiques rares.

En exploitant le potentiel de l'intelligence artificielle et de la simulation numérique, AIstroSight vise à développer des approches in silico capables d'assister et d'accélérer la recherche de cibles thérapeutiques pertinentes, ainsi qu'à mieux comprendre les processus moléculaires et cellulaires impliqués dans les maladies neurologiques rares et leur traitement. La stratégie de l'équipe consiste à combiner les données biomédicales disponibles (cultures de cellules, imageries médicales, données hospitalières) en une source d'information suffisamment riche et homogène pour son analyse efficace par les algorithmes. Dans ce cadre, AIstroSight élargira son champ de recherche au-delà des neurones pour prendre également en compte les cellules gliales. Ces dernières sont des cellules cérébrales qui assurent la maintenance des neurones et régulent le traitement de l'information qu'ils transmettent. AIstroSight cherchera ainsi des cibles thérapeutiques potentielles dans les neurones et dans les astrocytes, un sous-type majeur de cellules gliales.

Au sein de cette équipe-projet de recherche publique/privée, chaque partenaire apporte ses propres compétences :

Inria, à travers son savoir-faire en matière de modélisation in silico, en bio-informatique et en intelligence artificielle. Cela permet notamment l'intégration de données d'échelles différentes, leur analyse automatique pour la découverte de molécules candidates et l'exploration des mécanismes impliqués par la simulation biophysique.

L'Université Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices Civils de Lyon pour leur expertise médicale et leurs compétences en neuro-imagerie, pour mieux comprendre l'impact et les mécanismes des cibles innovantes dans le cerveau. En particulier, l'équipe-projet AIstroSight sera étroitement liée à la plateforme d'imagerie in vivo préclinique et clinique du CERMEP.

Theranexus en termes de modélisation cellulaire de maladies rares, d'identification, de caractérisation et de développement de candidats médicaments avec sa plateforme de découverte.

Cette collaboration élargit le partenariat entre Inria, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices Civils de Lyon, concrétisé par un accord-cadre conclu en décembre 2021 dans le but d'accélérer la fertilisation croisée entre les sciences du numérique et la recherche médicale. L'équipe AlstroSight créée avec Theranexus illustre ce partenariat stratégique en capitalisant sur l'expertise de la société biopharmaceutique en matière de développement de médicaments innovants pour les maladies neurologiques.

Les travaux de l'équipe-projet, qui ont démarré en janvier 2023, seront menés sur une période initiale de 4 ans.

Franck Mouthon, Président Exécutif, Theranexus : « Nous sommes très heureux de créer une équipe commune de recherche avec des partenaires de premier rang. Les recherches d'AlstroSight nous permettront d'identifier et de qualifier de nouvelles cibles ainsi que de nouveaux candidats médicaments de thérapies innovantes pour répondre aux besoins forts et non pourvus des patients. Cette alliance et celles que nous avons nouées dernièrement avec nos partenaires académiques s'intègrent dans notre stratégie de développement et nourrissent une forte ambition de la société pour renforcer son positionnement et son portefeuille dans les maladies rares neurologiques. »

Bruno Sportisse, Président-directeur général, Inria : « Faire de la France un leader mondial de la santé numérique est une priorité stratégique pour Inria et plus de 20% de nos équipes-projets sont engagées dans ce domaine, avec des recherches de très haut niveau notamment en matière de modélisation in silico, en bio-informatique et en intelligence artificielle. Cela passe aussi par des initiatives ambitieuses, comme Paris Santé Campus, par des partenariats, par exemple avec l'INSERM aux côtés des grandes universités de recherche actives en santé numérique, avec l'APHP, avec des CHU, les IHU, et des partenaires industriels. C'est ce que nous concrétisons ici une nouvelle fois avec la création de cette équipe-projet commune avec nos partenaires l'Université Claude Bernard Lyon 1, les Hospices Civils de Lyon et la société biopharmaceutique Theranexus, pour que nous puissions apporter, ensemble, des avancées majeures dans le développement de médicaments innovants pour les maladies neurologiques. »

Frédéric Fleury, Président, Université Claude Bernard Lyon 1 : « La création d'AlstroSight est un événement marquant pour l'Université Claude Bernard Lyon 1. En effet, si l'UCBL et les HCL construisent de nombreux projets de valorisation avec des industriels, le développement d'un partenariat public-privé en association avec Inria sous la forme d'une équipe de recherche reconnue, est une première pour notre établissement. Cette collaboration marque notre ambition collective pour investir le champ de la santé numérique en cohérence avec la Stratégie d'Accélération de la Santé Numérique déployée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère de la Santé. Ce partenariat qui rassemble des compétences qui se complètent, illustre la belle dynamique et la fructueuse synergie qu'il existe entre les différents acteurs du site lyonnais au bénéfice du développement d'une recherche d'excellence et de l'innovation en santé. Notre souhait est que l'équipe AlstroSight obtienne des résultats novateurs qui amélioreront concrètement la prise en charge médicale des populations. »

Raymond Le Moign, Directeur général, Hospices Civils de Lyon : « L'équipe AIstroSight est une concentration unique de compétences dans le domaine des indications neurologiques orphelines, un champ d'intérêt fort pour nos cliniciens et nos hôpitaux, mais également pour les patients atteints de troubles neurologiques rares. Nous sommes heureux de confier la valorisation des travaux issus de l'équipe AIstroSight à la société Theranexus. C'est un nouvel exemple de partenariat public-privé innovant mis en place entre des acteurs majeurs de l'écosystème de recherche lyonnais. »

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. Theranexus dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

A propos d'Inria

Inria est l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang mondial, l'innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200 équipes-projets, pour la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus de 3 900 chercheurs et ingénieurs y explorent des voies nouvelles, souvent dans l'interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires industriels pour répondre à des défis ambitieux. Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l'innovation : de l'édition open source de logiciels à la création de startups technologiques (Deeptech). Inria est labellisé Institut Carnot confirmant sa volonté de rapprochement entre la recherche et le monde industriel.

A propos de l'Université Claude Bernard Lyon 1

L'Université Claude Bernard Lyon 1, 1ère université de santé hors Ile-de-France, compte près de 47 000 étudiantes et étudiants. Elle propose, depuis 50 ans, une formation de qualité fortement imbriquée avec la recherche d'excellence que ces enseignants-chercheurs et chercheurs développent. Avec 79 entités de recherche et plus de 5 500 publications par an, l'Université Lyon 1, considérée comme une université intensive de recherche, fait avancer la science dans de nombreux domaines. Elle se caractérise par un engagement affirmé dans les grands domaines de recherche (sciences, technologies et santé), par un investissement marqué dans des plateformes technologiques, lieux priviligiés d'interface et d'échanges avec le monde industriel, ainsi que par le renforcement du potentiel dans le numérique. Elle obtient de très bons résultats en matière d'innovation se classant ainsi 1ère université française en codépôt de brevet avec les entreprises.

A propos des Hospices Civils de Lyon

Les Hospices Civils de Lyon (HCL), sont composés de 13 ho?pitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la recherche et l'enseignement. Ils constituent une communauté de 24 000 femmes et hommes, soignants et non soignants, partageant une seule et me?me vocation : soigner et prendre soin de tous les patients, quelles que soient leurs pathologies et leur situation, tout au long de leur vie. De la prise en charge et jusqu'au traitement des maladies, et en lien avec l'ensemble des acteurs de santé du territoire lyonnais, les HCL placent la recherche au cœur de leur approche pour répondre aux avancées médicales d'aujourd'hui et anticiper les défis thérapeutiques de demain. Deuxième CHU de France, ils accompagnent et forment le personnel médical et non médical gra?ce à 11 écoles et instituts.

