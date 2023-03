Theradiag : Nouvel agenda financier 2023

Croissy-Beaubourg, le 29 mars 2023, 7h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd’hui son nouvel agenda financier pour 2023, la publication de ses résultats annuels 2022 et de son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 est notamment décalée au 12 avril.



