Theradiag annonce ses résultats annuels 2022 et son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023

• Croissance des ventes de 9,7 % en 2022 portée par des activités IVD et Théranostic dynamiques

• Amélioration du résultat net hors exceptionnel passant de -679 K€ à -156 K€ sur un an et illustrant une réduction du poids des charges opérationnelles et une augmentation de la part des produits à plus forte valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires

• Situation de trésorerie solide à 6,4 M€

• Progression du chiffre d’affaires de +6,1% au T1 2023 grâce à une croissance de +27,4% du Théranostic



