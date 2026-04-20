 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Theraclion lance une émission de 12,48 millions d'ABSA avec DPS
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 08:32

La société spécialisée dans le développement de Sonovei, une plateforme robotisée de traitement non invasif des varices par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription .

Cette opération, d'un montant total de 5,99 millions d'euros, porte sur l'émission de 12, 48 millions d'actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA), au prix unitaire de 0,48 EUR. Ce prix correspond au cours moyen pondéré par les volumes des dix dernières séances de bourse. Il fait ressortir une décote faciale de 3,52% par rapport au cours de clôture du 17 avril 2026, et de 8,60% en incluant la valeur théorique du BSA, sur la base d'une parité de souscription de 7 ABSA pour 34 actions existantes

La souscription des ABSA sera ouverte du 24 avril au 6 mai 2026 inclus.

Valeurs associées

THERACLION
0,4925 EUR Euronext Paris -1,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • NBA : San Antonio Spurs - Denver Nuggets
    Basketball: Wembanyama parmi les finalistes du trophée de MVP
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:54 

    Victor Wembanyama figure ‌parmi les trois finalistes au trophée de MVP ("Most Valuable ​Player", soit meilleur joueur) de la saison régulière de NBA aux côtés des deux derniers lauréats, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander ​et le Serbe Nikola Jokic, a annoncé lundi ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le rouge avec le regain de tension au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:51 

    La Bourse de Paris évolue dans le rouge lundi en parallèle d'un nouveau rebond des prix du pétrole, dans la foulée d'un regain de tension au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran. Vers 09H30, le CAC 40 perdait 1,16% à 8.328,12 points, en recul de 97,01 points. ... Lire la suite

  • Des passantes marchent devant une peinture murale dans une rue de Téhéran, le 19 avril 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:40 

    Voici les derniers développements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, à moins de deux jours de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. . Saisie d'un cargo iranien: Pékin s'inquiète "Nous exprimons notre inquiétude devant ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:36 

    Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées ​par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, ​tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank