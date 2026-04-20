Theraclion lance une émission de 12,48 millions d'ABSA avec DPS
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 08:32
Cette opération, d'un montant total de 5,99 millions d'euros, porte sur l'émission de 12, 48 millions d'actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA), au prix unitaire de 0,48 EUR. Ce prix correspond au cours moyen pondéré par les volumes des dix dernières séances de bourse. Il fait ressortir une décote faciale de 3,52% par rapport au cours de clôture du 17 avril 2026, et de 8,60% en incluant la valeur théorique du BSA, sur la base d'une parité de souscription de 7 ABSA pour 34 actions existantes
La souscription des ABSA sera ouverte du 24 avril au 6 mai 2026 inclus.
Valeurs associées
|0,4925 EUR
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