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Theraclion enregistre BSAs négociables dès 13 mai, exercice ouvert jusqu’au 12 mai 2028
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 08:00

* Theraclion lance augmentation de capital de 6 millions EUR via émission de 12 484 467 ABSA à 0,48 EUR, chaque ABSA incluant 1 BSA. * Droits préférentiels de souscription (PSR) détachés le 23 avril 2026, négociables du 22 avril au 4 mai 2026 sous ISIN FR00140180M6. * BSAs détachés lors du règlement-livraison du 13 mai 2026, admission à la cote prévue le même jour sous ISIN FR00140180O2. * Période d’exercice des BSAs fixée du 13 mai 2026 au 12 mai 2028, prix d’exercice 0,48 EUR. * Parité d’exercice: 3 BSAs pour 1 action nouvelle, exercice total pouvant entraîner émission de 4 161 489 actions. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Theraclion SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260419455490) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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