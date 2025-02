Theoreim : Emilie Grizzetti nommée directrice marketing & communication

(AOF) - Theoreim, société de gestion de fonds immobiliers, annonce la nomination d'Emilie Grizzetti au poste de directrice marketing & communication. Directement rattachée à Gaëlla Hellegouarch, directrice générale et cofondatrice de Theoreim, elle aura pour principales missions de créer et déployer la stratégie marketing et communication de Theoreim "afin d'asseoir son positionnement, valoriser son image de marque et renforcer l'attractivité de ses offres".

Afin d'accompagner le développement et la croissance de l'entreprise, Emilie Grizzetti pilotera "la mise en marché et l'évolution des produits, en lien avec les enjeux et les attentes du marché, au travers notamment du décryptage des tendances et évolutions des comportements des épargnants".

En parallèle, elle optimisera l'écosystème digital de Theoreim et veillera à la réputation et au référencement de la société de gestion en développant une stratégie de contenus.

Avant de rejoindre Theoreim, Emilie Grizzetti occupait le poste de directrice communication au sein du Conservateur, où elle a piloté la stratégie de communication institutionnelle, accompagné le lancement des nouveaux produits et accompagné un réseau commercial de 700 agents indépendants.