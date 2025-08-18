 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
The Times: Tesla réduit presque de moitié les frais de location mensuels au Royaume-Uni en raison de l'effondrement des ventes
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 01:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires, à partir du paragraphe 3)

Les automobilistes britanniques peuvent désormais louer un véhicule électrique Tesla TSLA.O pour un peu plus de la moitié de ce qu'elles auraient payé il y a un an, a rapporté The Times lundi, citant des sources industrielles.

Tesla a été contraint d'offrir des remises allant jusqu'à 40 % aux sociétés de crédit-bail automobile pour écouler davantage d'unités, selon le rapport.

Les remises sont également dues au manque d'espace de stockage pour les véhicules Tesla au Royaume-Uni, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les ventes de Tesla en juillet au Royaume-Uni ont chuté d'environ 60 % pour atteindre 987 unités en juillet, selon les dernières données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont globalement baissé d'environ 5 % d'une année sur l'autre en juillet, selon les SMMT.

Les véhicules électriques à batterie sont désormais projetés pour représenter 23,8 % des nouvelles immatriculations en 2025, soit une légère augmentation par rapport à la prévision précédente de 23,5 % des SMMT.

