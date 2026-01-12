"The Pitt" et "The Studio" remportent les principales récompenses télévisuelles aux Golden Globes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

La série "The Pitt" de HBO Max, un drame médical qui braque les projecteurs sur les services d'urgence américains surchargés, a remporté le prix de la meilleure série dramatique aux Golden Globes dimanche, tandis que "The Studio", une satire hollywoodienne d'Apple TV, a remporté le prix de la meilleure comédie.

La série "The Pitt" suit le docteur Michael "Robby" Robinavitch, interprété par Noah Wyle, qui travaille aux urgences du Pittsburgh Trauma Medical Center, un service souvent intimidant.

"Nous vivons actuellement dans un pays et un monde très divisés, mais je pense que le cinéma nous rassemble tous, non seulement en tant que public, mais aussi en tant que communauté", a déclaré le créateur de "The Pitt", R. Scott Gemmill.

"Ce que vous faites, les histoires que vous racontez, font une différence", a ajouté le scénariste d'"ER".

La série "The Pitt" a également remporté le prix du meilleur acteur pour Noah Wyle.

"C'est un moment de grande humilité", a déclaré Noah Wyle sur scène lors de son discours de remerciement.

"J'ai été élevé dans une famille qui accordait une grande importance à l'art et à la curiosité", a-t-il ajouté, précisant qu'il avait bénéficié de "professeurs incroyables" et des conseils de "bons amis".

Wyle a conclu son discours en remerciant les professionnels de la santé.

Outre le prix de la meilleure comédie, Seth Rogen a remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie pour "The Studio".

Rogen a plaisanté sur un épisode de la série satirique qui se déroulait lors des Golden Globes. "Le seul moyen pour moi de gagner était de faire une émission dans laquelle je recevais un faux Golden Globe", a-t-il déclaré.

"The Studio" suit Matt Remick, un cadre hollywoodien, interprété par Rogen, qui doit trouver un équilibre entre les exigences commerciales de l'industrie cinématographique et son désir de contenu créatif.

Parmi les autres lauréats, citons "Adolescence" et Jean Smart, qui a reçu le prix de la meilleure actrice dans une comédie pour "Hacks".

"The White Lotus", qui était en tête avec six nominations à la télévision, est reparti bredouille.

En 2023, Eldridge Industries a racheté les actifs des Golden Globes avec Dick Clark Productions, ce qui a entraîné la fermeture de la Hollywood Foreign Press Association, critiquée pour son manque de diversité et ses manquements à l'éthique dans sa gestion des prix.

Sous la nouvelle direction, l'organisation s'est élargie à 300 journalistes de 75 pays et compte 60 % de diversité raciale et ethnique.