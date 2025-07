THE BLOCKCHAIN GROUP : The Blockchain Group engagé dans les dernières étapes du processus de cotation sur le marché US OTCID

Puteaux, le 09 juillet 2025 : The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, annonce être engagée dans les dernières étapes demande de cotation de la Société sur OTCID . La Société vise ainsi à étendre sa présence globale, à faciliter l'accès aux investisseurs, et à accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée au fil du temps.

Dernières étapes de la demande de cotation de The Blockchain Group sur le marché US OTCID

La Société annonce être engagée dans les dernières étapes de la procédure d'inscription sur le marché américain OTCID, un compartiment d'OTC Markets Group.

L'opération ne donnera lieu à aucune émission de nouveaux titres ni à une levée de capital. Dans le cadre de cette cotation, les teneurs de marché acquerraient des actions existantes de la Société sur Euronext en les rendant accessibles à la négociation aux États-Unis, via un ticker spécifique accessible via les courtiers traditionnels US, une cotation en dollar américain, et un mécanisme de règlement-livraison intégré aux standards du marché local.

Informations clés sur le marché US OTCID

OTCID est le point d'entrée stratégique pour les entreprises internationales souhaitant disposer d'un cadre transparent afin d'interagir avec les investisseurs américains grâce à une communication régulière et cohérente.

Les sociétés négociées sur le marché OTCID sont tenues de respecter des critères spécifiques en matière de divulgation, incluant notamment la certification annuelle ponctuelle de la gestion financière et des informations de profil à jour. Ces exigences fondamentales garantissent que les investisseurs, courtiers, régulateurs et fournisseurs de données basés aux États-Unis peuvent se fier à des informations précises et actualisées provenant des émetteurs de titres.

The Blockchain Group a déposé une demande d'admission à la cotation sur OTCID, permettant actuellement la négociation de plus de 1 200 titres, en raison de sa compatibilité avec les normes financières d'Euronext Growth, selon lesquelles la Société établit ses rapports, ainsi que de la présence d'entreprises cotées françaises et européennes majeures (Air France-KLM, Nestlé, Intesa Sanpaolo, etc.).

Modalités et calendrier prévisionnel de cotation

Le processus d'admission sur OTCID, d'une durée estimée entre 2 et 4 semaines, repose sur un cadre rigoureux, combinant les exigences réglementaires applicables aux sociétés cotées et les standards internes du marché OTCID en matière de transparence, de communication financière et de gouvernance. L'inscription sur OTCID constitue une extension naturelle de la cotation principale de la Société sur Euronext Growth Paris, marché sur lequel la société conservera l'intégralité de ses obligations réglementaires et de transparence.

Poursuite de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société

« Notre inscription sur le marché US OTCID traduit la volonté de la Société d'étendre sa présence globale et d'accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée au fil du temps, au travers d'une liquidité et d'une accessibilité accrues auprès de nos investisseurs internationaux » déclare Alexandre Laizet, Directeur Général Délégué et Directeur de la Stratégie Bitcoin.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier annuel 2024, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( www.theblockchain-group.com/investor/news-financial-information/) . La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

A propos de The Blockchain Group (ALTBG)

The Blockchain Group est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le

conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique : ALTBG

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA

