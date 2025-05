THE BLOCKCHAIN GROUP : The Blockchain Group accélère sa stratégie de Bitcoin Treasury Company avec une augmentation de capital d'un montant global de 9,9 M EUR à un prix de souscription de 1,0932 euro par action

A propos de The Blockchain Group (ALTBG)



The Blockchain Group est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le

conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées.

EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique : ALTBG

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA

Bloomberg : ALTBG.FP



Contact :

communication@theblockchain-group.com