The Blockchain Group sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et publie ses résultats semestriels 2023

Puteaux, le 4 décembre 2023.

The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société ») annonce avoir procédé, le 24 novembre 2023, à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Nanterre et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Société publie par ailleurs ses résultats semestriels 2023 et annonce le renouvellement de sa gouvernance.