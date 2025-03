The Blockchain Group réalise une émission obligataire convertible en actions de 48,6 M€ (environ 600 BTC) pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

The Blockchain Group, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, réalise via sa filiale de droit luxembourgeois détenue à 100% « The Blockchain Group Luxembourg SA », une émission réservée, sans droits préférentiels de souscription, d’obligations convertibles en actions de The Blockchain Group à 0,544 € par action, représentant un premium de 30% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des vingt derniers jours de bourse précédant la réunion du Conseil d’Administration du 4 mars 2025, pour un montant de 48,6 M€ (environ 600 BTC), souscrites majoritairement en BTC, et réservée à un pool d’investisseurs stratégiques de renommée mondiale : Fulgur Ventures, Adam Back, UTXO Management, Ludovic Chechin-Laurans et TOBAM.