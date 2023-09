Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès: vers un retest des 140E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Thalès renoue avec les 138E (au plus haut depuis le 10 août, c'est une résistance oblique moyen terme) et s'achemine vers un retest des 140E (le zénith estival du 20/07): le titre n'est plus qu'à 3% du record absolu de clôture des 142,6E du 20 avril dernier et il lui suffit pour le rejoindre de faire aussi bien que la semaine passée.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.89%